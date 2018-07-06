Более 150 экспертов проведут в Забайкалье занятия для горняков из 11 регионов России

ЧИТА , 6 июля. / ТАСС /. Всероссийский молодежный научно-практический форум «Горная школа» открылся в пятницу в Забайкальском крае . В нем участвуют молодые горняки из 11 регионов России , с которыми в течение четырех дней встретятся более 150 экспертов, сообщила пресс-служба губернатора.

"Форум «Горная школа» считается ведущим коммуникационным и образовательным проектом для молодых работников горнодобывающего сектора России. Для участия в нем в Забайкалье приехали около 300 молодых горняков из регионов Сибири, Дальнего Востока, Урала и европейской части России. Экспертами образовательной акции станут 150 представителей горнодобывающих компаний, органов власти, общественных и научных организаций. Четыре дня они будут заниматься с молодыми специалистами", — сказали в пресс-службе.

Открывая «Горную школу», вице-премьер краевого правительства Аягма Ванчикова отметила, что проведение форума в Забайкалье символично, поскольку горнодобывающая промышленность является драйвером развития региона. «Строительство нового уранового рудника в Краснокаменске, запуск Быстринского горно-обогатительного комбината, освоение Удоканского месторождения, подготовка инфраструктуры для развития Бугдаинского месторождения — эти и другие проекты имеют стратегическое значение для экономики не только Забайкальского края, но и всей России», — приводит пресс-служба слова вице-премьера.

Задачи «Горной школы» — развитие личностного и профессионального потенциала молодых горняков, формирование кадрового резерва и популяризация отрасли. За годы проведения форума в его работе приняли участие свыше 1,5 тыс. молодых специалистов из 25 регионов России.