Американка приехала учить русский язык в НГУ, чтобы дома общаться с отцом

Катя Баранец приехала в Летнюю школу Центра международных учебных программ из США , чтобы выучить русский язык и общаться дома с отцом, который не знает английский, хотя давно живёт в Америке. Об этом сообщается на сайте НГУ.

«Я наполовину американка, наполовину русская. Немножко знаю русскую культуру, но русский университет — это новое для меня, это очень интересный опыт. Мой папа говорит по-русски дома, я отвечаю ему по-английски. Я все понимаю, но говорить пока не могу хорошо. Эти курсы помогут мне говорить по-русски с моим папой», — рассказала Катя Баранец.

В этом году в Летней школе Центра международных учебных программ НГУ обучается более 30 студентов из разных стран мира. «Занятия по русскому языку проходят в зависимости от уровня подготовки студентов, каждый учится в своей группе, чтобы улучшить навыки русского языка. Мы больше стараемся обращать внимание на коммуникативный аспект — мы учим говорить», — рассказала преподаватель Центра международных учебных программ НГУ Дарья Барабанова

Недавно НГС также сообщал о том, что НГУ начал подготовку математических и компьютерных лингвистов, спрос на которых растёт с каждым годом.