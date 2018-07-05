Максимальный балл за два ЕГЭ получили 25 выпускников Подмосковья 

25 жителей Подмосковья набрали по 100 баллов на двух ЕГЭ. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс‐службу министерства образования Московской области.
Максимальный балл на двух единых государственных экзаменах удалось получить 25 выпускникам Подмосковья.
«25 выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов. Столь высокая планка покорилась ребятам из Жуковского, Долгопрудного, Химок, Балашихи, Краснознаменска, Власихи, Лосино-Петровского, Королева, Коломны, Лобни, Протвина, Реутова, Подольска, Красногорска и Дмитровского округа, Лотошинского и Раменского районов», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Всего же в Подмосковье больше 500 «стобалльников». Еще продолжается обработка экзаменационных бланков по некоторым предметам, а потому подводить итоги выпускных испытаний 2018 года еще рано. Педагоги Подмосковья, чьи ученики набирают 100 баллов на едином государственном экзамене, получают премию в размере 100 тысяч рублей.
Уровень знаний московских школьников признан одним из самых высоких в мире, сообщил официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на данные международной консалтинговой группы Bain & Company. По этому показателю столица России заняла пятое место в мировом рейтинге.