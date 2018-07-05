Максимальный балл за два ЕГЭ получили 25 выпускников Подмосковья

25 жителей Подмосковья набрали по 100 баллов на двух ЕГЭ. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс‐службу министерства образования Московской области.

Максимальный балл на двух единых государственных экзаменах удалось получить 25 выпускникам Подмосковья.

Долгопрудного, Химок, Подольска, «25 выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов. Столь высокая планка покорилась ребятам из Жуковского Балашихи , Краснознаменска, Власихи , Лосино-Петровского, Королева, Коломны Лобни , Протвина, Реутова Красногорска и Дмитровского округа, Лотошинского и Раменского районов», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Всего же в Подмосковье больше 500 «стобалльников». Еще продолжается обработка экзаменационных бланков по некоторым предметам, а потому подводить итоги выпускных испытаний 2018 года еще рано. Педагоги Подмосковья, чьи ученики набирают 100 баллов на едином государственном экзамене, получают премию в размере 100 тысяч рублей.