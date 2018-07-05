Жители Северного «воюют» за место для школы и обещают сами найти учителей 

В квартале «Учитель» на Московском проспекте власти передумали строить школу.
Жители Северного микрорайона этим летом, похоже, снова придется оккупировать школы в надежде отправить ребёнка учиться рядом с домом. В мэрии посчитали, что на её месте нужнее поликлиника и подстанция скорой помощи. Местные жители с этим не согласны. Эта игровая площадка среди новостроек полна детей. Ведь львиная доля владельцев квартир здесь — это молодые семьи. В новый комплекс Екатерина Батаева с мужем и дочерью переехала 2 года назад, тогда застройщик обещал, рядом будет школа — и это стало одним из решающих факторов покупки жилья. Жительница дома 142/2 по Московскому проспекту СНХ Екатерина Батаева объясняет, что выбрали квартиру в этом районе именно из-за уверенности, что детям будет, где учиться: — Мы изначально, когда покупали квартиру, и когда здесь строился этот район, эта школа планировалась. У нас уже была маленькая дочка. И мы рассчитывали, что она подрастет и будет ходить в эту школу. Сейчас у меня уже двое деток., Место под школу в прошлом году утвердили и чиновники. Здесь, согласно плану территории, должно быть учебное заведение на 1200 мест, а еще спортивная зона. Недавно сюда приехали экскаваторы и начали готовиться к строительству. Но отнюдь, не школы. А поликлиники и подстанции скорой помощи. Такая новость повергла жителей квартала в шок. Воронежец Сергей Закупнев резонно расставляет приоритеты в наличии заведений в шаговой доступности: — Я могу написать заявление и приписаться к любой поликлинике. И мне не составит труда, если нужно будет, раз в месяц даже туда появиться. Туда просто добраться. А ребенка я должен водить в школу каждый день. Действующая Коминтерновская подстанция — это приспособленное здание бывшего филиала роддома. 14 бригад сейчас обслуживают 400 тысяч населения крупнейшего в Воронеже района. База ближе к выезду из города, утверждают медики, жизненно необходима. Главный врач воронежской станции скорой медицинской помощи Сергей Рожков смотрит на проблему со своей колокольни: — Нормативы на экстренный вызов до — 20 минут. Конечно, мы стремимся к его выполнению. Но не всегда это получается, надо честно признать. Не всегда! Эта подстанция будет не только Коминтерновская. Она будет закрывать в случае строительства весь выезд из города по трассе на Москву. Новое место под школу, между тем, чиновники уже выбрали. По документам её разместят вдоль улицы Ломоносова. Вести своих детей родителям придется недалеко. Судя по планам, со временем этот участок превратится в настоящий спортивно-образовательный квартал. И все бы хорошо, но есть загвоздка — земля городу не принадлежит. Это яблоневые сады. — Сейчас ведем переговоры с Росимуществом. У них состоялись судебные решения по изъятию из незаконного оборота земельного участка в 25 гектаров. И Росимущество высказало четкую позицию о передаче этих 25 га в муниципалитет — говорит заместитель главы Воронежа по градостроительству Виктор Владимиров. О сроках строительства школы в мэрии не говорят. Но отмечают, что искать деньги на учреждение начнут не раньше следующего года. Строительство подстанции скорой помощи пока, похоже, тоже подождет. В документацию по планировке территории нужно внести новые изменения. Сами местные жители тем временем намерены добиваться возведения школы на прежнем месте. И в случае необходимости, даже обещают решить в новом учебном заведении кадровый вопрос. Многие владельцы квартир этого комплекс — учителя. Алена Сысоева, Дмитрий Овчинников, Андрей Солодов.