Директора немецких школ пожаловались на низкую зарплату

Германии встал острый вопрос по нехватке директоров школ и колледжей. Это связано с тем, что специалисты не готовы брать на себя такую ответственность из‐за больших нагрузок и низкого уровня зарплат. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на немецкий портал tagesschau.de.

Жительница города Нойс Дороти Мюле не получает дополнительные выплаты за выполнение директорских обязанностей сразу в двух школах.

«Каждый директор школы — альтруист. Либо настолько сумасшедший, чтобы брать на себя такие обязанности. Задачи стали более сложными. Мы, директора начальных школ, должны преподавать до 20 часов в дополнение к нашей работе в качестве директора», — пояснила Мюле.

По мнению Риты Николай из Берлинского университета имени Гумбольдта, несоответствие зарплат рабочим нагрузкам — проблема государственного уровня.

Глава Ассоциации образования и воспитания Удо Бекманн обратил внимание на изначальную деморализацию нового поколения директоров школ. Половина из них ощущает свою неподготовленность для подобной работы.

«Политика проспала момент, когда надо было повышать стандарты образования, но в то же время на школы возлагались все новые и новые обязанности, так что многие педагоги могли работать лишь на неполную ставку, чтобы иметь время для домашних дел», — подчеркнул Бекманн.

3 июля стало известно, что выпускник одной из московских школ набрал максимальное количество баллов за четыре ЕГЭ. По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, это лучший результат за всю историю проведения экзамена.