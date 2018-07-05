Сегодня в Саратовском университете наградили выпускников, закончивших вуз с отличием

В Саратовском университете чествовали лучших выпускников. Вуз с красным дипломом здесь закончили свыше 450 бакалавров, это четверть всех учащихся. И сегодня лучшие из них принимали поздравления от ректора саратовского университета и профессорско-преподавательского состава.

Алексей Чумаченко, ректор Саратовского университета:

"Тот, кто хочет учиться — у него всегда все получается, все делает хорошо, ему и учеба дается легко, и те мероприятия, в которых он участвует. Поэтому те ребята, которые сегодня в зале — они уже успешны, у них многое получается, и уверен будет получаться". Символическое прощание с вузом проходило под гимн саратовского университета. В зале лучшие выпускники бакалавриата. Они проявили себя не только в учебе, но и являются активистами в различных направлениях: спорт, студенческая самодеятельность, добровольчество.

Лариса Степанян, выпускница Саратовского университета:

"Четыре года активной жизни — это, конечно же не конец, буду поступать в магистратуру и надеюсь меня будут чествовать также".

Виктор Федоров , выпускник, председатель совета студентов и аспирантов Саратовского университета:

"Поступая в этот вуз, я ни капли не сомневался, безусловно, получить полную ступень образования, и намерен поступить в магистратуру и также закончить ее с красным дипломом".

Многие выпускники бакалавриата не намерены покидать любимый вуз и уже готовы подняться на следующую ступень в получении высшего образования — магистратуру. Отличников здесь ждут в первую очередь.