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В Московском суворовском военном училище начались вступительные испытания
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В Московском суворовском военном училище начались вступительные испытания 

ТК «Звезда» 5 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
В течение двух недель более 400 ребят, ставших абитуриентами, пройдут квалификационные испытания.
В Московском суворовском военном училище проходят вступительные испытания вчерашние учащиеся младших классов общеобразовательных школ, пожелавшие продолжить обучение в стенах прославленного училища.
В течение двух недель более 400 ребят, ставших абитуриентами, пройдут квалификационные испытания, лучшие из них получат право носить алые погоны и внести свой вклад в продолжение традиций московских суворовцев.
До начала испытаний школьники в обязательном порядке проходят строгие психологическое и медицинское обследования, по положительным результатам которых они допускаются к собеседованиям по предметам: русский язык, математика и иностранный язык.
Обязательным условием является успешная сдача нормативов по физической подготовке — одного из важнейших элементов вступительных испытаний. В программу сдачи входят следующие упражнения: подтягивание на силу, бег на 60 м на скорость, бег на дистанцию в 1 км на выносливость.
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