В Московском суворовском военном училище начались вступительные испытания

В течение двух недель более 400 ребят, ставших абитуриентами, пройдут квалификационные испытания.

В Московском суворовском военном училище проходят вступительные испытания вчерашние учащиеся младших классов общеобразовательных школ, пожелавшие продолжить обучение в стенах прославленного училища.

В течение двух недель более 400 ребят, ставших абитуриентами, пройдут квалификационные испытания, лучшие из них получат право носить алые погоны и внести свой вклад в продолжение традиций московских суворовцев.

До начала испытаний школьники в обязательном порядке проходят строгие психологическое и медицинское обследования, по положительным результатам которых они допускаются к собеседованиям по предметам: русский язык, математика и иностранный язык.

Обязательным условием является успешная сдача нормативов по физической подготовке — одного из важнейших элементов вступительных испытаний. В программу сдачи входят следующие упражнения: подтягивание на силу, бег на 60 м на скорость, бег на дистанцию в 1 км на выносливость.