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В московских школах перестали «накачивать» знаниями
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В московских школах перестали «накачивать» знаниями 

News.ru 5 июля 2018
Фото: Братеево
Московские школы оказались одними из лучших в мире, а ученики — блестяще образованными. В рейтинге международной консалтинговой группы Bain & Company российская столица заняла пятое место по среднему уровню знаний школьников среди крупнейших мегаполисов планеты.
Аналитики оценивали развитие образования с 2010 по 2017 год. В группу лидеров вошли также Сингапур, Шанхай, Гонконг, Хельсинки и Токио, говорится на сайте московской мэрии.
«Иметь хорошее образование стало модно среди подростков. Молодые люди стремятся получить хорошее образование и гордятся, если оно таково», — рассказала News.ru заместитель директора по учебной работе центральной Ломоносовской школы Елена Барсукова. По ее словам, вектор образования сильно изменился за последние десятилетия.
«Опыт зарубежных коллег говорит о том, что ребёнка нужно не «накачивать» знаниями, а научить его добывать знания. Поэтому мы стараемся развивать у школьника способность самостоятельно учиться и переучиваться. Пятнадцать лет назад московские школы начали переходить на новые государственные образовательные стандарты. Они предполагают развитие у школьников в большей степени универсальных качеств: это креативность, работоспособность, сила воли, нестандартное мышление, внимательность», — рассказала собеседница.
Подобные «универсальные качества» позволяют подросткам эффективнее усваивать информацию и применять полученные знания. И это более важно, чем просто зубрить параграфы учебника.
«Раньше в триаде «знания, умения, навыки» главным был именно знаниевый компонент. Теперь на первом месте стоит развитие школьников. И это логично, ведь интеллектуально развитый человек имеет больше шансов для достижения успеха в жизни», — говорит Барсукова.
Развитию школьников способствуют многочисленные новшества. В их числе — проект «Московская электронная школа», который включает в себя электронный дневник, интерактивные сценарии уроков, учебники и тесты. «Москва обладает огромным образовательным ресурсом. Если ты живешь в Москве и плохо образован, то это значит, что ты очень ленив», — констатировала педагог.
Отметим, что эксперты Bain & Company посчитали преимуществами московских школ не только высокий уровень знаний учеников, но и хорошее дополнительное образование, а также грамотное развитие информационной инфраструктуры.
Стоит отметить, что московские школы активно участвуют в программах по предпрофессиональному образованию, и старшеклассники имеют возможность попробовать себя в различных профессиях. В свободное время 42 процента столичных школьников посещают спортивные кружки и секции, 30 процентов — относящиеся к сфере культуры, а 29 процентов занимаются техническим творчеством, добавляет телеканал «360».
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