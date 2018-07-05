В московских школах перестали «накачивать» знаниями

Московские школы оказались одними из лучших в мире, а ученики — блестяще образованными. В рейтинге международной консалтинговой группы Bain & Company российская столица заняла пятое место по среднему уровню знаний школьников среди крупнейших мегаполисов планеты.

Шанхай, Гонконг, Аналитики оценивали развитие образования с 2010 по 2017 год. В группу лидеров вошли также Сингапур Хельсинки и Токио, говорится на сайте московской мэрии

«Иметь хорошее образование стало модно среди подростков. Молодые люди стремятся получить хорошее образование и гордятся, если оно таково», — рассказала News.ru заместитель директора по учебной работе центральной Ломоносовской школы Елена Барсукова . По ее словам, вектор образования сильно изменился за последние десятилетия.

«Опыт зарубежных коллег говорит о том, что ребёнка нужно не «накачивать» знаниями, а научить его добывать знания. Поэтому мы стараемся развивать у школьника способность самостоятельно учиться и переучиваться. Пятнадцать лет назад московские школы начали переходить на новые государственные образовательные стандарты. Они предполагают развитие у школьников в большей степени универсальных качеств: это креативность, работоспособность, сила воли, нестандартное мышление, внимательность», — рассказала собеседница.

Подобные «универсальные качества» позволяют подросткам эффективнее усваивать информацию и применять полученные знания. И это более важно, чем просто зубрить параграфы учебника.

«Раньше в триаде «знания, умения, навыки» главным был именно знаниевый компонент. Теперь на первом месте стоит развитие школьников. И это логично, ведь интеллектуально развитый человек имеет больше шансов для достижения успеха в жизни», — говорит Барсукова.

Развитию школьников способствуют многочисленные новшества. В их числе — проект «Московская электронная школа», который включает в себя электронный дневник, интерактивные сценарии уроков, учебники и тесты. «Москва обладает огромным образовательным ресурсом. Если ты живешь в Москве и плохо образован, то это значит, что ты очень ленив», — констатировала педагог.

Отметим, что эксперты Bain & Company посчитали преимуществами московских школ не только высокий уровень знаний учеников, но и хорошее дополнительное образование, а также грамотное развитие информационной инфраструктуры.

Стоит отметить, что московские школы активно участвуют в программах по предпрофессиональному образованию, и старшеклассники имеют возможность попробовать себя в различных профессиях. В свободное время 42 процента столичных школьников посещают спортивные кружки и секции, 30 процентов — относящиеся к сфере культуры, а 29 процентов занимаются техническим творчеством, добавляет телеканал «360».