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Осенью для пенсионеров из Лосинки начнутся занятия по хоровому искусству
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Осенью для пенсионеров из Лосинки начнутся занятия по хоровому искусству 

Управа района Лосиноостровский 5 июля 2018
Фото: Управа района Лосиноостровский
Детская музыкальная школа им. Г. В. Свиридова присоединится к проекту «Московское долголетие» — он объединяет тех пенсионеров, которые хотят и готовы жить активной жизнью, приобретать новые знания и заводить новые знакомства. Осенью в ДШИ стартуют занятия хоровым искусством.
— Занятия хорового коллектива «Свирель» начнутся уже 1 сентября, — сообщили в администрации школы. — Запись на занятия уже открыта.
Кстати, проводиться репетиции и спевки будут в здании школы, которая находится на Стартовой улице, 10, возле Джамгаровского парка. Дополнительную информацию о расписании можно узнать в территориальном центре соцобслуживания населения по адресу ул. Магаданская д.9; запись ведется там же. (иб)
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