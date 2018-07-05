Осенью для пенсионеров из Лосинки начнутся занятия по хоровому искусству

Детская музыкальная школа им. Г. В. Свиридова присоединится к проекту «Московское долголетие» — он объединяет тех пенсионеров, которые хотят и готовы жить активной жизнью, приобретать новые знания и заводить новые знакомства. Осенью в ДШИ стартуют занятия хоровым искусством.

— Занятия хорового коллектива «Свирель» начнутся уже 1 сентября, — сообщили в администрации школы. — Запись на занятия уже открыта.

Кстати, проводиться репетиции и спевки будут в здании школы, которая находится на Стартовой улице, 10, возле Джамгаровского парка. Дополнительную информацию о расписании можно узнать в территориальном центре соцобслуживания населения по адресу ул. Магаданская д.9; запись ведется там же. (иб)