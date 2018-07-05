В КВЦ «Сокольники» прошла презентация вузов и колледжей

В рамках выставки у выпускников школ была возможность подобрать для себя учебное учреждение и сразу подать документы на поступление.

Как сообщили в пресс-службе парка «Сокольника», на стендах вузов и колледжей абитуриенты ознакомились с информацией об особенностях поступления и обучения, о перспективах разных специальностей, узнать, какой преподавательский состав на данной кафедре, наличие общежития и другие важные вопросы.

Консультанты образовательных учреждений стремились учесть способности и интересы будущих студентов. Также в лекционных залах павильона КВЦ «Сокольники» молодежь прослушала презентации, освещающие популярные профессии. Также здесь рассказали, в чем состоит разница обучения в вузе и колледже. Гости выставки услышали ответы на волнующие вопросы — к примеру, о том, что делать, если не получилось поступить в образовательное учреждение.

Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».