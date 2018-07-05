Ещё
В КВЦ «Сокольники» прошла презентация вузов и колледжей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В КВЦ «Сокольники» прошла презентация вузов и колледжей 

Управа района Сокольники 5 июля 2018
В рамках выставки у выпускников школ была возможность подобрать для себя учебное учреждение и сразу подать документы на поступление.
Как сообщили в пресс-службе парка «Сокольника», на стендах вузов и колледжей абитуриенты ознакомились с информацией об особенностях поступления и обучения, о перспективах разных специальностей, узнать, какой преподавательский состав на данной кафедре, наличие общежития и другие важные вопросы.
Консультанты образовательных учреждений стремились учесть способности и интересы будущих студентов. Также в лекционных залах павильона КВЦ «Сокольники» молодежь прослушала презентации, освещающие популярные профессии. Также здесь рассказали, в чем состоит разница обучения в вузе и колледже. Гости выставки услышали ответы на волнующие вопросы — к примеру, о том, что делать, если не получилось поступить в образовательное учреждение.
Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».
Управа района Сокольники: последние новости
Учитель английского языка школы №1752 получила грант В столице завершается благоустройство площади Тверской Заставы Сироте из Сокольников помогли с ремонтом жилья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу250
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили14
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа98
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение