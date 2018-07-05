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Школьники Оренбурга за прошедший год «подтянули» географию
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Школьники Оренбурга за прошедший год «подтянули» географию 

ProOren 5 июля 2018
Фото: ProOren
Основные дни проведения ЕГЭ наконец закончились. О результатах итоговой аттестации выпускников рассказала начальник управления образования администрации Оренбурга Нина Гордеева.
Баллы по большинству предметов у оренбургских выпускников выше среднего. В этом году школьники «подтянули» географию, а вот по биологии немного отстали.
Рассказала начальник управления образования о казусном случае на экзамене по немецкому языку. Из двух девочек, сдававших этот предмет, одна получила 81 балл, другая — 47. Причиной таких низких баллов одной из них оказалось то, что ранее школьница немецкий язык вообще не изучала, но решила самостоятельно подготовиться к экзамену. По правилам проведения экзамена такое допускается, но это было большим учительским упущением. Из-за отсутствия помощи школьнице, рейтинг результатов по области немного понизился.
В целом по городу 37 стобалльников — на одного меньше, чем в прошлом году. Однако стоит отметить, что теперь к 100-балльному результату приравниваются и достижения выпускников, которые стали призерами всероссийских олимпиад. Таких выпускников оказалось двое. Ещё пятеро ребят стали победителями и призерами перечневых олимпиад, проводимых московским вузом — МФТИ, и тоже приравнены к стобальникам. Итого за прошедший учебный год — 44 человека.
Лидером по количеству стобалльников стал лицей №4. Вместе с тем, стобалльники есть в 4, 57, 35, 47 и 17 школах.
«Когда меня спрашивают, в какую школу отдать ребёнка, я говорю, по месту жительства. Если ребенок нацелен на результат и знания, они будут», — заключила Гордеева.
С итоговой государственной аттестацией достойно справились и учащиеся девятых классов. В этом году тенденция поступления в профильные десятые классы возросла. Выпускник не обязан возвращаться в свою школу, он может выбрать любую другую, где, по его мнению, учиться лучше. Набор в профильные классы ведется по результатам ОГЭ, поэтому если баллов будет недостаточно ребятам придется учиться в общем классе.
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