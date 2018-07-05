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В Ростовской области выпускница получила 100 баллов по двум экзаменам
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В Ростовской области выпускница получила 100 баллов по двум экзаменам 

161.ru 5 июля 2018
Фото: 161.ru
В этом году выпускники написали 65 работ на высший балл
Стали известны промежуточные результаты единого госэзамена, который писали в донском регионе в этом году. Высший балл получили 65 работ. Об этом сообщает министерство образования Ростовской области.
— Сто баллов — у выпускников Ростова-на-Дону, Волгодонска, Новочеркасска, Азова и еще 14 районов области, — уточнили в пресс-службе министерства.
По русскому языку на сто баллов работы написали 23, а по химии — 15 человек. Меньшие показатели — по истории и обществознанию. Восемь выпускников получили за них высшие баллы. Шестеро школьников сдали ЕГЭ по истории на сто баллов, а четверо — по информатике. Стобалльный результат есть за экзамен по профильной математике.
— Выпускница из Ростова даже смогла набрать сто баллов по двум предметам — русскому языку и обществознанию, — рассказала пресс-секретарь министерства образования Лиана Симонова.
Она добавила, что результаты резервного периода сдачи ЕГЭ, проходившего с 20 июня по 1 июля, станут известны позже.
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