В Ростовской области выпускница получила 100 баллов по двум экзаменам

В этом году выпускники написали 65 работ на высший балл

Стали известны промежуточные результаты единого госэзамена, который писали в донском регионе в этом году. Высший балл получили 65 работ. Об этом сообщает министерство образования Ростовской области.

Новочеркасска, — Сто баллов — у выпускников Ростова-на-Дону, Волгодонска Азова и еще 14 районов области, — уточнили в пресс-службе министерства.

По русскому языку на сто баллов работы написали 23, а по химии — 15 человек. Меньшие показатели — по истории и обществознанию. Восемь выпускников получили за них высшие баллы. Шестеро школьников сдали ЕГЭ по истории на сто баллов, а четверо — по информатике. Стобалльный результат есть за экзамен по профильной математике.

— Выпускница из Ростова даже смогла набрать сто баллов по двум предметам — русскому языку и обществознанию, — рассказала пресс-секретарь министерства образования Лиана Симонова.

Она добавила, что результаты резервного периода сдачи ЕГЭ, проходившего с 20 июня по 1 июля, станут известны позже.