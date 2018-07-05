Ещё
Оренбург потратит 201 млн рублей на ремонт школ к новому учебному году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оренбург потратит 201 млн рублей на ремонт школ к новому учебному году 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ProOren
Власти Оренбурга потратят 201 млн руб. на ремонт школ в преддверии нового учебного года. Работы начнутся 15 июля, сообщает 56orb.ru со ссылкой на начальника управления образования города Нину Гордееву.
По ее словам, глобальных преобразований в этом году ждать не стоит, во многих школах пройдет только косметический ремонт.
Со следующей недели в городе начнется ремонт спортивного зала в Краснохолмской школе в рамках программы «Спортивный зал — в сельских школах», на который в общей сложности потратят 1,5 млн руб.
Rambler News Service: последние новости
Набравший на ЕГЭ 400 баллов выпускник рассказал о подготовке к экзамену В России не планируется полной замены бумажных учебников электронными Тимошенко обвинила Порошенко в попытках сорвать выборы президента на Украине
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе221
Сколько получают депутаты, за что наказали защитника сборной и другие события дня26
Пассажир рухнувшего лифта рассказал о спасении36
Мужчина спас детей от медведя и погиб55
Лифт рухнул с 40-го этажа в Москве132
Видео
01:29
Пассажир рухнувшего лифта рассказал о спасении
Происшествия
01:00
Названы самые востребованные специалисты в Москве
Новости Москвы
01:14
Инцидент в Эймсбери встревожил Кремль
Политика В мире
00:21
Лифт рухнул с 40-го этажа в Москве
Происшествия Новости Москвы
00:46
ЕС продлил санкции против России
В мире Европа
01:28
Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
В мире Кавказ
00:24
Массовую драку омских подростков сняли на видео
Криминал Происшествия
04:30
Лондон подумал «проучить» Россию из-за нового отравления
В мире Европа
00:28
Российского летчика Ярошенко пытали в США
В мире США
01:00
Киев отказался возвращать средства российскому «МиГ»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение