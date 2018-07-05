Оренбург потратит 201 млн рублей на ремонт школ к новому учебному году

Власти Оренбурга потратят 201 млн руб. на ремонт школ в преддверии нового учебного года. Работы начнутся 15 июля, сообщает 56orb.ru со ссылкой на начальника управления образования города Нину Гордееву.

По ее словам, глобальных преобразований в этом году ждать не стоит, во многих школах пройдет только косметический ремонт.

Со следующей недели в городе начнется ремонт спортивного зала в Краснохолмской школе в рамках программы «Спортивный зал — в сельских школах», на который в общей сложности потратят 1,5 млн руб.