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Аршинова предложила способ решения проблемы малокомплектных сельских школ
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Аршинова предложила способ решения проблемы малокомплектных сельских школ 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Для решения проблемы малокомплектных сельских школ нужно расширить возможности использования их инфраструктуры в интересах их жителей для проведения спортивных, просветительских, культурных и праздничных мероприятий. Такое предложение направила в Правительство член Комитета Госдумы по образованию Алёна Аршинова («Единая Россия»).
«Это аккумулирует необходимые средства для поддержания сельских школ и поддержит активность жителей. Для этого нужно межведомственное взаимодействие», — написала она в Facebook.
Парламентарий отметила, что такие школы должны стать культурно-просветительскими досуговыми центрами. Она привела в пример зарубежный опыт, в частности, в скандинавских странах в малокомплектных школах во внеурочное время местные жители занимаются спортом, пользуются библиотеками, проводят праздничные и культурные мероприятия и собрания граждан.
«В условиях нехватки средств для строительства и содержания в малонаселенной сельской местности отдельных объектов культуры и спорта целесообразно аккумулировать ограниченные средства местных бюджетов для поддержания и ремонта действующих школ с возможностью расширения полезного использования их инфраструктуры без ущерба для процесса обучения», — отметила Аршинова.
Оптимизация использования сельской образовательной инфраструктуры потребует корректировки нормативных правовых актов, регламентирующих функционирование малокомплектных школ, указала она.
«Это предложение мной направлено вице-премьерам, курирующим сферы образования, культуры и спорта Татьяне Голиковой и Ольге Голодец, и в случае его поддержки партпроект #Новаяшкола готов помочь Правительству и профильным министерствам в его реализации в регионах страны», — сообщила Алёна Аршинова.
В июне в ходе «Прямой линии» Президент России Владимир Путин заявил, что малокомплектные школы в сёлах и посёлках, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, являются ключевым фактором, который спасает эти населённые пункты от вымирания.
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