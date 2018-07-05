Аршинова предложила способ решения проблемы малокомплектных сельских школ

Для решения проблемы малокомплектных сельских школ нужно расширить возможности использования их инфраструктуры в интересах их жителей для проведения спортивных, просветительских, культурных и праздничных мероприятий. Такое предложение направила в Правительство член Комитета Госдумы по образованию Алёна Аршинова «Единая Россия» ).

«Это аккумулирует необходимые средства для поддержания сельских школ и поддержит активность жителей. Для этого нужно межведомственное взаимодействие», — написала она в Facebook.

Парламентарий отметила, что такие школы должны стать культурно-просветительскими досуговыми центрами. Она привела в пример зарубежный опыт, в частности, в скандинавских странах в малокомплектных школах во внеурочное время местные жители занимаются спортом, пользуются библиотеками, проводят праздничные и культурные мероприятия и собрания граждан.

«В условиях нехватки средств для строительства и содержания в малонаселенной сельской местности отдельных объектов культуры и спорта целесообразно аккумулировать ограниченные средства местных бюджетов для поддержания и ремонта действующих школ с возможностью расширения полезного использования их инфраструктуры без ущерба для процесса обучения», — отметила Аршинова.

Оптимизация использования сельской образовательной инфраструктуры потребует корректировки нормативных правовых актов, регламентирующих функционирование малокомплектных школ, указала она.

«Это предложение мной направлено вице-премьерам, курирующим сферы образования, культуры и спорта Татьяне Голиковой Ольге Голодец , и в случае его поддержки партпроект #Новаяшкола готов помочь Правительству и профильным министерствам в его реализации в регионах страны», — сообщила Алёна Аршинова.