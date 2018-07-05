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Проект о бесплатных перевозках обучающихся в госорганизациях еще раз рекомендовали ко второму чтению в ГД
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Проект о бесплатных перевозках обучающихся в госорганизациях еще раз рекомендовали ко второму чтению в ГД 

Агентство «Москва» 5 июля 2018
Комитет Госдумы по образованию и науке повторно рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении правительственный законопроект о бесплатных перевозках обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях. Такое решение было принято в ходе заседания комитета.
Рекомендуемыми профильным комитетом к принятию поправками уточняется, что организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями, которые входят в состав одного муниципального района, а также между населенными пунктами в составе городского округа, осуществляется учредителями соответствующих учреждений.
Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями, входящими в состав различных муниципальных районов, между городскими округами, между поселением и городским округом, осуществляется учредителями соответствующих образовательных организаций в случае, если на территориях указанных муниципальных образований не обеспечена территориальная доступность соответствующих образовательных организаций по месту жительства обучающихся, установленная федеральными законами или иными нормативными актами РФ.
Кроме того, поправками также оговаривается, что расходы учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на территории иного муниципального района, городского округа, подлежат компенсации в установленном законом субъекта РФ порядке и учитываются в межбюджетных отношениях.
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