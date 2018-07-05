Ещё
Студенты Мининского университета провели бесплатные экскурсии для более 200 иностранных гостей во время ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студенты Мининского университета провели бесплатные экскурсии для более 200 иностранных гостей во время ЧМ-2018 

Newsroom24 5 июля 2018
Фото: Newsroom24
Студенты НГПУ им. К. Минина выступили с инициативой первыми организовать такие туры на английском языке в городе, после чего идею подхватили и другие организации. Всего на сегодняшний день в турах приняли участие более 200 иностранных футбольных болельщиков из 14 стран мира, сообщили в пресс-службе ВУЗа.
Экскурсии организуют студенты старших курсов, изучающих как специальность два иностранных языках. При подготовке маршрута они взаимодействовали со студентами и преподавателями-историками из Мининского университета. Маршрут тура пролегает от площади Горького через Большую Покровскую, Кремль, Чкаловскую лестницу, Нижневолжскую набережную до Строгановской церкви на Рождественской улице. Туры начинаются ежедневно в 11.00 и 14.30 у памятника Максиму Горькому.
За прошедшее время экскурсии от студентов Мининского университета получили многочисленные положительные отзывы, опубликованных на разных международных сайтах, посвященных пешим турам.
Newsroom24: последние новости
Нижегородский и китайский вузы договорились о сотрудничестве Курс гостеприимства могут ввести в российских школах Подведены итоги основного периода ЕГЭ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу237
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили14
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа98
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение