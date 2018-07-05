Студенты Мининского университета провели бесплатные экскурсии для более 200 иностранных гостей во время ЧМ-2018

Студенты НГПУ им. К. Минина выступили с инициативой первыми организовать такие туры на английском языке в городе, после чего идею подхватили и другие организации. Всего на сегодняшний день в турах приняли участие более 200 иностранных футбольных болельщиков из 14 стран мира, сообщили в пресс-службе ВУЗа.

Экскурсии организуют студенты старших курсов, изучающих как специальность два иностранных языках. При подготовке маршрута они взаимодействовали со студентами и преподавателями-историками из Мининского университета. Маршрут тура пролегает от площади Горького через Большую Покровскую, Кремль, Чкаловскую лестницу, Нижневолжскую набережную до Строгановской церкви на Рождественской улице. Туры начинаются ежедневно в 11.00 и 14.30 у памятника Максиму Горькому.

За прошедшее время экскурсии от студентов Мининского университета получили многочисленные положительные отзывы, опубликованных на разных международных сайтах, посвященных пешим турам.