Ставропольские студенты оснастят установками для сити-фермерства четыре вуза России

СТАВРОПОЛЬ , 5 июля. / ТАСС /. Студенты Ставропольского края предоставят четырем аграрным вузам России десять установок для сити-фермерства — конструкторов для создания мини-фермы в стесненных условиях, например, в городской квартире. Об этом сообщила в четверг пресс-служба краевого министерства экономического развития.

"Ставропольское отделение Российского союза сельской молодежи заключило соглашения с четырьмя ведущими аграрными вузами страны на разработку и поставку 10 установок, с помощью которых студенты смогут выращивать растения и рыбу по технологиям гидро-, аэро— и аквапоники", — уточняется в сообщении.

Планируется, что установки до конца 2018 года будут направлены в РГАУ-МСХА им. Тимирязева, Волгоградский государственный аграрный университет, Ставропольский государственный аграрный университет и Астраханский государственный технический университет. «Установки выполнены в форме конструкторов. Они будут небольшими по размеру и модульными, чтобы студенты могли сами их собирать и настраивать технологические режимы», — отметили в министерстве.

В линейку конструкторов входят установки для интенсивного растениеводства без грунта, интегрированного интенсивного рыбоводства и интенсивного растениеводства. Предполагается, что для обучения студентов технологиям сити-фермерства авторы проекта подготовят специальные методические материалы. В перспективе — создание подобных конструкторов для школьников.