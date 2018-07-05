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В Подмосковье впервые пройдет семинар «Школы тьюторов»
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В Подмосковье впервые пройдет семинар «Школы тьюторов» 

РИАМО 5 июля 2018
В Московском областном учебном центре в Одинцове 9 и 10 июля пройдет семинар «Школы тьюторов», участников ждут образовательные тренинги и консультации с высококвалифицированными специалистами, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
Мероприятие состоится в рамках подписанного на Петербургском международном экономическом форуме — 2018 губернатором Московской области Андреем Воробьевым соглашения о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив. Инициатива направлена на создание условий и мер поддержки для формирования у школьников от 14 до 17 лет устойчивой мотивации, нацеленной на развитие своих регионов.
«В рамках инициативы предусмотрены «Школы тьюторов, наставников и детей», благодаря которым ребятам под руководством высококвалифицированных наставников будет предоставлена возможность социальных и профессиональных проб, в том числе в разных отраслях экономики и на ключевых предприятиях региона», — говорится в сообщении.
На занятиях «Школы тьюторов» для студентов пройдут индивидуальные консультации о работе в инициативе; образовательные тренинги; проектные матрицы; «персональный конструктор инициативы» (каждый студент разрабатывает сценарий работы, дневник, календарь дел, алгоритм работы и выходит на защиту своего конструктора); коллективное соглашение тьюторов по участию в инициативе «Ответственность перед любимой родиной» (планируется подписать в конце первого дня школы).
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