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Орловская школьница набрала 300 баллов по результатам ЕГЭ
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Орловская школьница набрала 300 баллов по результатам ЕГЭ 

РИА 57 5 июля 2018
Фото: РИА 57
В этом году единый государственный экзамен в Орловской области сдавали почти 3000 школьников. Стобалльников 35 человек, что на восемь больше, чем в 2017.
Есть лидер — ученица лицея №40 города Орла Александра Комарова. Она набрала по результатам ЕГЭ 300 баллов, сообщает «Орловское информбюро». Наивысший результат у девушки по химии, биологии и математике. Это не случайность. Каждый учебный год Александра заканчивала с похвальным листом, не раз становилась победительницей различных олимпиад.
«Я хочу обратиться к будущим выпускникам: не надо бояться ЕГЭ, нужно трудиться, учиться», — отметила девушка в беседе с журналистами.
Александра Комарова подала документы на поступление сразу в пять вузов Москвы.
(Фото «Орловское информбюро»).
Сообщение Орловская школьница набрала 300 баллов по результатам ЕГЭ появились сначала на РИА 57.
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