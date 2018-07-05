Орловская школьница набрала 300 баллов по результатам ЕГЭ

В этом году единый государственный экзамен в Орловской области сдавали почти 3000 школьников. Стобалльников 35 человек, что на восемь больше, чем в 2017.

Есть лидер — ученица лицея №40 города Орла Александра Комарова . Она набрала по результатам ЕГЭ 300 баллов, сообщает «Орловское информбюро». Наивысший результат у девушки по химии, биологии и математике. Это не случайность. Каждый учебный год Александра заканчивала с похвальным листом, не раз становилась победительницей различных олимпиад.

«Я хочу обратиться к будущим выпускникам: не надо бояться ЕГЭ, нужно трудиться, учиться», — отметила девушка в беседе с журналистами.

Александра Комарова подала документы на поступление сразу в пять вузов Москвы

(Фото «Орловское информбюро»).