КИГМ № 23 провел выпускные вечера

Студенты достойно прошли итоговые испытания, продемонстрировав свою готовность к профессональной деятельности. Теперь колледж начинает набор абитуриентов.

Преображенцам, планирующим получить профессиональное образование, доступна возможность вписать свое имя в число москвоских абитуриентов с помощью интернета.

Для того, чтобы стать студентом любого московоского колледжа, необходимо подать заявление на портале государственных услуг MOS.RU , уложившись в срок до 15 августа (до 10 августа, если требуется дополнительный творческий конкурс). Поступить в колледж могут девушки и юноши с 14 лет, имеющие основное общее или среднее общее образование, то есть окончившие 9 или 11 классов и сдавшие итоговую аттестацию.

Схема подачи заявления проста и понятна: выбрать колледж и программу обучения, указать свои паспортные и контактные данные, сообщить сведения об образовании и приложить скан-копии документов. После этого можно отослать заявление и ждать результата, который вам сообщат по электронной почте.