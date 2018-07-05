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КИГМ № 23 провел выпускные вечера
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КИГМ № 23 провел выпускные вечера 

Управа района Преображенское 5 июля 2018
Фото: Управа района Преображенское
Студенты достойно прошли итоговые испытания, продемонстрировав свою готовность к профессональной деятельности. Теперь колледж начинает набор абитуриентов.
Преображенцам, планирующим получить профессиональное образование, доступна возможность вписать свое имя в число москвоских абитуриентов с помощью интернета.
Для того, чтобы стать студентом любого московоского колледжа, необходимо подать заявление на портале государственных услуг MOS.RU, уложившись в срок до 15 августа (до 10 августа, если требуется дополнительный творческий конкурс). Поступить в колледж могут девушки и юноши с 14 лет, имеющие основное общее или среднее общее образование, то есть окончившие 9 или 11 классов и сдавшие итоговую аттестацию.
Схема подачи заявления проста и понятна: выбрать колледж и программу обучения, указать свои паспортные и контактные данные, сообщить сведения об образовании и приложить скан-копии документов. После этого можно отослать заявление и ждать результата, который вам сообщат по электронной почте.
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