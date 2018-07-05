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Темоцентр в Преображенском проведет футбольную ТВ-субботу
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Темоцентр в Преображенском проведет футбольную ТВ-субботу 

Управа района Преображенское 5 июля 2018
Фото: Управа района Преображенское
Проект предназначается для подростков, желающих попробовать свои силы в журналистике.
Программа «Телевизионные субботы», организованная Департаментом образования Москвы, знакомит школьников с принципами работы телевещания, особенностями массовой коммуникации. Круг познавательных инициатив достаточно широк. К примеру, в него входят лекции и мастер-классы профессионалов, занятых на телевидении: журналистов, режиссеров и операторов, продюсеров, монтажеров, звукорежиссеров. Их дополняют экскурсии по Московскому образовательному телеканалу и возможность для молодых людей самим принять участие в подготовке телепередач.
Реализация программы осуществляется на площадке Центра технологической модернизации образования, известного также как Темоцентр.
Очередная встреча в рамках проекта пройдет 7 июля с 12 до 14.30 и будет посвящена Чемпионату мира по футболу — 2018. В рамках встречи перед юными преображенцами выступит Станислав Разумов, креативный продюсер Московского образовательного телеканала.
Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на сайте «ТВ субботы». Важно учесть, что школьников 5—9 классов обязательно должны сопровождать родители или учителя.
Центр технологической модернизации образования (Темоцентр) находится в районе Преображенское по адресу: 1-й Зборовский переулок, д. 3.
Телефоны: +7 (495) 651 92 95 и +7 (495) 651 92 96
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