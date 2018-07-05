В одной из школ Хорошевки продолжается прием заявок в предпрофессиональные классы

В школе № 1288 продолжается прием заявлений в предпрофессиональные классы в рамках городских проектов «Медицинский класс в московской школе» и «Инженерный класс в московской школе». Об этом сообщила зам. директора образовательного учреждения Светлана Красноперова.

— С 2018–19 учебного года наша школа стала участницей проекта «Школа Распределенного лицея НИУ ВШЭ». Продолжается прием заявок и в класс распределенного лицея НИУ ВШЭ по направлению «Экономика и социальные науки», — уточнила Красноперова.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (495) 940-27-13.

(ап)