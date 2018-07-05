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В одной из школ Хорошевки продолжается прием заявок в предпрофессиональные классы
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В одной из школ Хорошевки продолжается прием заявок в предпрофессиональные классы 

Управа района Хорошевский города Москвы 5 июля 2018
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В школе № 1288 продолжается прием заявлений в предпрофессиональные классы в рамках городских проектов «Медицинский класс в московской школе» и «Инженерный класс в московской школе». Об этом сообщила зам. директора образовательного учреждения Светлана Красноперова.
— С 2018–19 учебного года наша школа стала участницей проекта «Школа Распределенного лицея НИУ ВШЭ». Продолжается прием заявок и в класс распределенного лицея НИУ ВШЭ по направлению «Экономика и социальные науки», — уточнила Красноперова.
Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (495) 940-27-13.
(ап)
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