Юрий Берг вручил диплом 150-тысячному выпускнику ОГУ

После торжества 15 выпускников 2018 года ушли с «красными» дипломами. Всего в этом году стены университета покинули более 3200 вчерашних студентов. Собравшихся приветствовал губернатор Оренбургской области, окончивший Оренбургский государственный университет в 2003 году. Он пожелал виновникам торжества состояться в профессии и реализовать свои планы.

Губернатор в торжественной обстановке вручил диплом 150-тысячному выпускнику ОГУ — Марине Попелло, с отличием окончившей факультет математики и информационных технологий. Глава региона поздравил с праздником Марину, ее мужа Егора, тоже краснодипломника и выпускника архитектурно-строительного факультета этого года, и их сына Николая.