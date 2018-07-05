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Юрий Берг вручил диплом 150-тысячному выпускнику ОГУ
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Юрий Берг вручил диплом 150-тысячному выпускнику ОГУ 

ProOren 5 июля 2018
Фото: ProOren
Сегодня, 5 июля, губернатор Оренбургской области Юрий Берг принял участие в чествовании лучших выпускников ОГУ.
После торжества 15 выпускников 2018 года ушли с «красными» дипломами. Всего в этом году стены университета покинули более 3200 вчерашних студентов. Собравшихся приветствовал губернатор Оренбургской области, окончивший Оренбургский государственный университет в 2003 году. Он пожелал виновникам торжества состояться в профессии и реализовать свои планы.
Губернатор в торжественной обстановке вручил диплом 150-тысячному выпускнику ОГУ — Марине Попелло, с отличием окончившей факультет математики и информационных технологий. Глава региона поздравил с праздником Марину, ее мужа Егора, тоже краснодипломника и выпускника архитектурно-строительного факультета этого года, и их сына Николая.
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