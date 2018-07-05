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Итоговый педсовет прошёл в школе №1945
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Итоговый педсовет прошёл в школе №1945 

Вестник Бутова 5 июля 2018
Фото: Вестник Бутова
Педсовет состоялся 29 июня. Какие же вопросы были рассмотрены на финише учебного года?
Участники педсовета говорили об успеваемости ребят, о проведённой в течение учебного года диагностической работе, о воспитании и новом подходе к классному руководству.
Не обошлось и без разговора об успехах школы. В этом учебном году два её ученика в ходе ЕГЭ набрали по 100 баллов (причём один из них стал «стобалльником» сразу по двум предметам). Говорилось также об успехах учеников школы №1945 в спорте и творчестве.
В итоге педагоги решили не останавливаться на достигнутом — и воплотить свои грандиозные планы в новом учебном году.
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