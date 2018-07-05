Вузы пяти городов будут готовить узких специалистов для Севмаша

"Севмаш заключил договоры о сотрудничестве с шестью ведущими государственными техническими вузами страны. В их числе Санкт-Петербургский морской технический университет , Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова ( Петербург ), Севастопольский университет, Белгородский технический университет им. В. Г. Шухова, Нижегородский технический университет им. Р. Е. Алексеева и МГТУ имени Н. Э. Баумана ( Москва ). В вузах Архангельской области готовят специалистов кораблестроительной направленности, но не готовят специалистов, например, по машиностроительному направлению, ядерным установкам, которые нужны предприятию", — сказали ТАСС в пресс-службе.

Практику на «Севмаше» уже начали 59 студентов из всех шести вузов. Как пояснили на предприятии, впервые на практике на заводе такое количество иногородних студентов. Это будущие специалисты в области оборудования и технологии сварочного производства, строительства и ремонта надводных кораблей, в сфере создания радиоэлектронных систем и ядерных реакторов.

"Севмашу" в год необходимо набрать 200-250 специалистов с высшим образованием по таким специальностям, как кораблестроение, машиностроение, нужны специалисты по ядерным установкам, вооружению и другие", — приводит пресс— служба слова заместителя генерального директора по управлению персоналом Владимира Сыродубова.