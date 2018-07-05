Будущим студентам БашГУ назначат повышенные стипендии за хорошие баллы ЕГЭ

Молодые люди, успешно сдавшие выпускные экзамены после окончания школы, могут рассчитывать на хорошую финансовую поддержку в виде повышенных стипендий в Башкирском государственном университете.

Десять тысяч рублей будут получать победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации , участвовавшие в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном Министерством образования и науки России , зачисленные в вузы без вступительных испытаний.

Абитуриентам, набравшим в сумме по трем предметам ЕГЭ 240 и более баллов, назначается повышенная стипендия в размере 3000 рублей. Будущих студентов, сдавших ЕГЭ в сумме по трем предметам на 270 и более баллов, ждет стипендия в размере 5000 рублей.

Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых Минобрнауки России, зачисленным без вступительных испытаний, также будет выплачиваться повышенная стипендия в размере 5000 рублей.