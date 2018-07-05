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Будущим студентам БашГУ назначат повышенные стипендии за хорошие баллы ЕГЭ
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Будущим студентам БашГУ назначат повышенные стипендии за хорошие баллы ЕГЭ 

ufa1.ru 5 июля 2018
Фото: ufa1.ru
Молодые люди, успешно сдавшие выпускные экзамены после окончания школы, могут рассчитывать на хорошую финансовую поддержку в виде повышенных стипендий в Башкирском государственном университете.
Десять тысяч рублей будут получать победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавшие в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном Министерством образования и науки России, зачисленные в вузы без вступительных испытаний.
Абитуриентам, набравшим в сумме по трем предметам ЕГЭ 240 и более баллов, назначается повышенная стипендия в размере 3000 рублей. Будущих студентов, сдавших ЕГЭ в сумме по трем предметам на 270 и более баллов, ждет стипендия в размере 5000 рублей.
Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых Минобрнауки России, зачисленным без вступительных испытаний, также будет выплачиваться повышенная стипендия в размере 5000 рублей.
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