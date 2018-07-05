Заключённых на Ставрополье обучили 20 рабочим специальностям

Ставрополья. 1950 осужденных получили одну из 20 рабочих специальностей, которые можно освоить в местах лишения свободы края, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе УФСИН

В зависимости от сложности учебной программы по профессии, курс может занимать от 2 до 10 месяцев.

Наименьшее количество занятий предусмотрено для получения специальности слесарь-сантехник, а чтобы стать портным, необходимо заниматься около года.

Эта профессия относится к категории среднего профессионального образования и подтверждается дипломом государственного образца.

Полученные профессиональные навыки помогают после освобождения трудоустроиться.