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Заключённых на Ставрополье обучили 20 рабочим специальностям
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Заключённых на Ставрополье обучили 20 рабочим специальностям 

АиФ Ставрополье 5 июля 2018
Фото: АиФ Ставрополье
1950 осужденных получили одну из 20 рабочих специальностей, которые можно освоить в местах лишения свободы края, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе УФСИН Ставрополья.
В зависимости от сложности учебной программы по профессии, курс может занимать от 2 до 10 месяцев.
Наименьшее количество занятий предусмотрено для получения специальности слесарь-сантехник, а чтобы стать портным, необходимо заниматься около года.
Эта профессия относится к категории среднего профессионального образования и подтверждается дипломом государственного образца.
Полученные профессиональные навыки помогают после освобождения трудоустроиться.
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