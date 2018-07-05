В школе на Соколе с окончанием учебы поздравили девятиклассников

Девятиклассники из школы № 1384 имени Леманского на Соколе получили свой первый документ об образовании. Торжественная церемония состоялась на минувшей неделе.

— На вручении аттестатов об основном общем образовании присутствовали родители школьников, педагоги и директор школы Нина Пархоменко, которая поздравила учеников с успешной сдачей экзаменов, — поделился представитель учебного заведения.

Выпускники в свою очередь подарили учителям и родителям праздничный концерт и произнесли слова благодарности. (ео)