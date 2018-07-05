Профессия юрисконсульт: где учиться и искать работу

Юриспруденция — крайне интересная и перспективная специальность. Несмотря на то что несколько лет назад рынок труда был перенасыщен разнообразными юристами, спрос на по-настоящему хороших специалистов по-прежнему высок. Одной из востребованных профессий этой сферы является юрисконсульт.

Что такое профессия юрисконсульта?

Юрисконсульт обеспечивает правовое сопровождение деятельности компании. Он ведёт договорную работу: от составления контрактов до их подписания, — представляет интересы организации в судах, консультирует по вопросам в сфере административного, гражданского, налогового и иных отраслей права. Юрисконсульт — правовой «щит» компании.

Где обучиться на юрисконсульта в Нижнем Новгороде?

В Нижнем Новгороде свыше десятка вузов, которые ведут преподавание по специальности «юриспруденция». Возможны различные формы (очная, заочная, очно-заочная) и программы (бакалавриат, специалитет, магистратура) обучения. Стоимость платного обучения варьируется от вуза к вузу.

Особого внимания заслуживают крупные государственные университеты: Российский государственный университет правосудия (РГУП), Приволжский филиал которого расположен в центре Нижнего Новгорода, а также Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), также с нижегородской «пропиской».

В ПФ РГУП получение высшего образования осуществляется на факультете подготовки специалистов для судебной системы. Действуют программы подготовки юристов разного уровня образования: бакалавриат, специалитет и магистратура.

Обучение по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) возможно как очно, так и очно-заочно (по вечерам), а для поступающих на базе высшего образования — заочно. Поступление возможно по результатам ЕГЭ или внутренних экзаменов (для отдельных категорий граждан) по дисциплинам обществознание, русский язык и история. Срок обучения по очной форме на базе среднего общего образования — 4 года, для поступающих после юридического СПО и высшего образования предусмотрены ускоренные программы. Есть бюджетные места (10 на очной форме и 3 на очно-заочной) и места с оплатой стоимости обучения (49 500 руб. в семестр — очная форма, 37 000 -очно-заочная и 29 500 — заочная). Минимальный проходной балл на бюджетные места в 2017 г. — 249.

В этом году впервые открыт набор на обучение по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (очная и заочная формы обучения). Обучение платное — 52 500 руб. в семестр. Срок очного обучения -5 лет.

В вузе я получил массу полезных знаний, и не только теоретических — у нас преподавало очень много практикующих юристов, которые делились личным опытом. На 4–5 курсе у нас проводились деловые игры в виде судебных разбирательств. Мы занимали позиции истца и ответчика, учились предъявлять требования и защищаться, составляли судебные документы и решения.

Определившись со специализацией, я стал расширять профессиональный опыт в гражданско-правовой отрасли. Я искал работу, связанную не с госорганами, судами, а с юридическим сопровождением бизнеса. Поэтому теперь я работаю в „Сибуре“ . Компания большая, производство большое и разноплановое. У меня много дел и мне интересно. Ежедневно возникают вопросы, связанные с различными отраслями права: гражданским, административным, трудовым и так далее.

В вузе у нас был очень харизматичный преподаватель — Ирина Серафимовна Ипатова. Она вела сначала русский язык и культуру речи, а затем риторику и мастерство ораторского искусства и многому нас научила. В нашей профессии умение чётко формулировать мысли, говорить просто и убедительно немаловажно

Артем Елисеев

Юрист ООО «Сибур», выпускник Российского государственного университета правосудия (РГУП)

Для тех, кто уже освоил программу бакалавриата и планирует расти по карьерной лестнице, в Приволжском филиале РГУП организована магистратура. Срок очного обучения — 2 года. На выбор абитуриентов представлены три специализации: «Юрист в сфере гражданского, уголовного и административного судопроизводства» (очная и заочная форма), «Юрист в сфере уголовного судопроизводства» (заочная форма) и «Корпоративный юрист» (заочная форма). На всех программах есть бюджетные места (3 на очной и 8 на заочной форме обучения). Возможно платное обучение — 47500 руб. в семестр (очно) и 26 500 (заочно). При поступлении необходимо пройти комплексное вступительное испытание по праву.

В ПФ РГУП действует система непрерывного образования, благодаря которой и выпускники 9 классов могут получить среднее профессиональное юридическое образование по специальности «Право и судебное администрирование» за 2 года и 10 месяцев. Здесь так же имеются бюджетные места и места с оплатой стоимости обучения (29 500 руб. за семестр).

В НИУ ВШЭ будущих юрисконсультов готовят на факультете права. Длительность обучения на «дневном» отделении по программе бакалавриата составляет четыре года, стоимость на платном отделении — 175 тысяч рублей в год. Предусмотрено 50 бюджетных мест. В 2017 году для поступления на факультет абитуриенты сдавали ЕГЭ по четырём предметам: обществознанию, истории, русскому и иностранному языкам. Минимальный проходной балл составил 195, на бюджете — 312.

Где найти работу юрисконсульта в Нижнем Новгороде?

Сегодня юрисконсульт и преподаватель права — одни из самых востребованных профессий в регионе и в целом по России . Юрисконсульты требуются в компаниях, работающих в сфере недвижимости, финансов, трудовых отношений.

Сколько зарабатывает юрисконсульт в Нижнем Новгороде?