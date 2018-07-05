Глава Перми проинспектировал строительство двух школ

Сегодня глава Перми Дмитрий Самойлов побывал с инспекцией на строительстве корпусов двух новых школ № 42 и 59, которые возводятся на средства федерального, краевого и городского бюджетов.

Фасады и кровли прежних корпусов решено отремонтировать, чтобы они визуально соответствовали новым. Фасад старого корпуса школы № 59 отремонтируют в 2019 году, в 42 школе ремонтные работы идут сейчас. Что касается новых корпусов, то там уже благоустраивается территория, ведутся отделочные работы, монтаж сетей и вентиляции.

«В новом корпусе школы № 59 уровень готовности высокий, начинается монтаж оборудования. В школе № 42, по сравнению с инспекцией месячной давности, темпы строительства ускорились. Подрядчик должен сделать все, чтобы к началу учебного года школа открылась», — резюмировал Дмитрий Самойлов.

По словам директора 59 школы Сильвенары Антоновой, вместе с новым корпусом школа получит название «Энергиум». Образовательная программа будет опираться на практико-ориентированную деятельность в энергетической отрасли. Набраны тринадцать первых специализированных классов по естественно-научному направлению.

Директор 42 школы Наталия Наугольных сообщила, что уже начат прием с учетом новых мощностей. В этом году в школе будет десять первых классов, восемь из них укомплектованы. Новыми направлениями развития школы станут организация торговли, проведение массовых мероприятий, туристический и ресторанный бизнес, автообслуживание.

Возведение новых и капитальный ремонт старых школ в Перми ведется в рамках приоритетного проекта мэра «Школа на пятерку». Три года назад была построена Дягилевская гимназия, в 2016 году — «Мастерград» на рекордные для региона 1200 мест, в прошлом году — школы № 112 и 14.

Фото: gorodperm.ru