В красноярских школах началась запись в профильные классы

К примеру, будущих журналистов будут обучать в школе № 4, набор в классы художественной гимнастики объявлен в 154-й школе, в образовательных учреждениях №12 и №81 сделают упор на регби.

В класс технологического предпринимательства набирают в гимназии № 2. Школа № 24 готова обучать будущих банкиров.

«Полицейские» классы в новом учебном году начнут работать в школах № 5, 8 и 19. Для углубленного изучения геофизики можно обратиться в 133 –ю школу, а в лицее № 7 ученики будут осваивать бизнес-информатику.

Таким образом, программы углублённого изучения отдельных предметов смогут изучить порядка 18 тысяч человек. Информацию о зачислении в профильные и корпоративные классы можно уточнить по месту учёбы ребёнка, — пояснили в Управлении образования.

В новом учебном году на базе 24 школ будет работать 71 спецкласс. Среди них — классы математического, физико-математического, инженерного и естественно-научного профилей. Поступить в них могут 1800 ребят из 8–11 классов.

Тем, кто решил учиться по особой программе, следует написать заявление на имя директора школы, где находится нужный класс, а также представить результаты участия в олимпиадах, тематических конкурсах.

Условия поступления в спецклассы можно узнать в самих образовательных учреждениях.

Список: лицеи № 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, гимназии № 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13, школы № 7, 10, 22, 143, 144, 145, 151, 153.