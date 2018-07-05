Уникальную для России льготную ипотеку предложат молодым учителям в Приморье

Им также оплатят практику в школах.

Программу льготной ипотеки со ставкой 5,5% разрабатывают в Приморском крае для молодых учителей. Об этом рассказала вице-губернатор Приморского края Ирин Мануйлова на встрече с активом профсоюза работников образования, передает пресс-служба Федерации профсоюзов Приморского края.

«Сегодня мы прорабатываем программу льготной ипотеки со ставкой 5,5%, которая будет доступна нашим педагогам. Причем для молодых специалистов первый взнос будет за счет краевого бюджета. Таких условий нет нигде в России , и это станет стимулом для привлечения в Приморье педагогов из других регионов. У нас свободны 669 вакансий, а выпускников профильных приморских учебных заведений в пять раз меньше», — рассказала Мануйлова.

Кроме того, молодым педагогам оплатят практику в краевых школах.

«Основным участникам образовательного процесса в Приморье — далеко за 50, и для того чтобы привлечь молодежь, мы запускаем программу «Молодой учитель Приморья», пробуем вернуть систему распределения. Так, из 136 будущих педагогов 80 уже распределены по школам края, и теперь наша задача — закрепить их в отрасли. Осенью они идут в школы на практику и работают там весь учебный год. Мы нашли возможность оплачивать их работу, по итогам года на конкурсной основе премиями будут отмечены лучшие практиканты», — сообщила вице-губернатор.