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Уникальную для России льготную ипотеку предложат молодым учителям в Приморье
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Уникальную для России льготную ипотеку предложат молодым учителям в Приморье 

Prim.News 5 июля 2018
Им также оплатят практику в школах.
Программу льготной ипотеки со ставкой 5,5% разрабатывают в Приморском крае для молодых учителей. Об этом рассказала вице-губернатор Приморского края Ирин Мануйлова на встрече с активом профсоюза работников образования, передает пресс-служба Федерации профсоюзов Приморского края.
«Сегодня мы прорабатываем программу льготной ипотеки со ставкой 5,5%, которая будет доступна нашим педагогам. Причем для молодых специалистов первый взнос будет за счет краевого бюджета. Таких условий нет нигде в России, и это станет стимулом для привлечения в Приморье педагогов из других регионов. У нас свободны 669 вакансий, а выпускников профильных приморских учебных заведений в пять раз меньше», — рассказала Мануйлова.
Кроме того, молодым педагогам оплатят практику в краевых школах.
«Основным участникам образовательного процесса в Приморье — далеко за 50, и для того чтобы привлечь молодежь, мы запускаем программу «Молодой учитель Приморья», пробуем вернуть систему распределения. Так, из 136 будущих педагогов 80 уже распределены по школам края, и теперь наша задача — закрепить их в отрасли. Осенью они идут в школы на практику и работают там весь учебный год. Мы нашли возможность оплачивать их работу, по итогам года на конкурсной основе премиями будут отмечены лучшие практиканты», — сообщила вице-губернатор.
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