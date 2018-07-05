Открыта регистрация на «Открытый город»

Конференция об архитектурном образовании и карьересостоится в сентябре, но уже в августе участников ждут экскурсии на строящиеся объекты столицы и лекции от ведущих архитекторов Москвы . Следите за расписанием экскурсий и воркшопов на официальной странице «Открытый город».

«Открытый город» открывает двери! 27–28 сентября в Москве состоится очередная ежегодная конференция об архитектурном и градостроительном образовании и карьере «Открытый город», организованная Москомархитектурой. К участию приглашаются студенты и молодые выпускники 10 московских архитектурных ВУЗов, а также архитектурных колледжей. Всего архитектурным специальностям в Москве единовременно обучается более 3 000 человек.

Посетителей «Открытого города» ждет насыщенная программа: лекции, защита студенческих работ, уникальные исследования профессионального рынка, выставка, посвященная уходящим и набирающим обороты трендам в архитектуре и городском планировании.

В программе этого года: круглый стол «Легко ли быть студентом? Открытый разговор со студентами и магистрами архитектурных вузов»; презентация международной программы Masterincollectivehousing, разработанная Политехническим институтом Мадрида и Швейцарской высшей технологической школой; кейс-сессия «Архитектура успеха и карьерные стратегии»; реалити-шоу: «Как мы искали работу в архитектурном бюро?», вечерний диалог «Отцы и дети — династии в архитектурной профессии» и многое другое.

Перед конференцией для молодых архитекторов запланирован ряд экскурсий на строящиеся объекты, лекции и воркшопы от ведущих бюро Москвы. Результаты работы воркшопов команды представят во второй день конференции. Также 28 сентября студенты смогут защитить дипломные и курсовые проекты перед настоящим Архсоветом Москвы и получить обратную связь от ведущих архитекторов и девелоперов столицы. В рамках Portfolio Review участники — студенты, магистры и выпускники архитектурных вузов — получат возможность продемонстрировать собственные портфолио, которые зачастую говорят о профессионале намного ярче дипломов и резюме.

Кроме того, в этом году на конференции будет представлено уникальное исследование: «Поддержка архитектурной деятельности: международный опыт и возможности применения в российской практике». Предметом обсуждения также станет «Атлас архитектурных профессий», который покажет, какие навыки, и какие специальности будут востребованы в архитектурной среде в ближайшие годы, а какие потеряют актуальность.

О мероприятии

Конференция «Открытый город» — крупнейшее событие, посвященное образованию и карьере в сфере архитектуры и городского планирования, проходит в Москве 27–28 сентября под эгидой Москомархитектуры уже 3-й год подряд. В программе мероприятия: воркшопы от ведущих архитектурных бюро, сессии по актуальнейшим вопросам российского архитектурного образования, тематическая выставка, Portfolio Review — презентация студенческих портфолио перед ведущими архитекторами и девелоперами Москвы и многое другое.

Участие в конференции — бесплатно, при обязательной регистрации!