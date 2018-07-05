В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина прошла Государственная итоговая аттестация

Дипломные работы защитили 204 человека. Из них 82% получили оценку «отлично» и «хорошо», что выше показателей предыдущего года на 8%. Средний балл составил 4,3. Дипломы с отличием получат 12 выпускников.

В состав комиссии от РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина вошли: Загид Алиев, Александр Коваленко , Владимир Шпаков, Валерий Андриканис, Роман Барашкин, Андрей Назаров . Все участники комиссии являются кандидатами, либо докторами наук.

По результатам защиты дипломных работ 16 студентам государственная экзаменационная комиссия рекомендовала продолжить дальнейшее обучение в магистратуре. Дипломные работы студентов Максима Борцова «Модернизация измерительных каналов автоматизированной системы управления сепарации и осушки газа» и Алексея Абоимова «Реконструкция системы сбора газов дегазации серных ям ОГПЗ» рекомендованы к внедрению на производстве. Студенты Марина Сафонова и Асет Харсиева получили предложение о трудоустройстве. Фото: gubkin.ru