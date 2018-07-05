В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина прошла Государственная итоговая аттестация 

Дипломные работы защитили 204 человека. Из них 82% получили оценку «отлично» и «хорошо», что выше показателей предыдущего года на 8%. Средний балл составил 4,3. Дипломы с отличием получат 12 выпускников.
В состав комиссии от РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина вошли: Загид Алиев, Александр Коваленко, Владимир Шпаков, Валерий Андриканис, Роман Барашкин, Андрей Назаров. Все участники комиссии являются кандидатами, либо докторами наук.
По результатам защиты дипломных работ 16 студентам государственная экзаменационная комиссия рекомендовала продолжить дальнейшее обучение в магистратуре. Дипломные работы студентов Максима Борцова «Модернизация измерительных каналов автоматизированной системы управления сепарации и осушки газа» и Алексея Абоимова «Реконструкция системы сбора газов дегазации серных ям ОГПЗ» рекомендованы к внедрению на производстве. Студенты Марина Сафонова и Асет Харсиева получили предложение о трудоустройстве. Фото: gubkin.ru