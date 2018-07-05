«Мерлион» поможет ПГНИУ подготовить IT-кадры 

В Прикамье ректор Пермского государственного национального исследовательского университета Игорь Макарихин и генеральный директор группы компаний «Мерлион» Дмитрий Виноградов подписали соглашение о сотрудничестве.
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора региона, начиная с этого года студентам старших курсов вуза предложат заключить договоры о целевой подготовке. Молодые люди смогут пройти практику в крупнейшей компании в сфере высоких технологий, чтобы потом быть востребованными на рынке. Успешным студентам будет выплачиваться повышенная стипендия.
Напомним, сфера IT в Пермском крае — это свыше 14 тысяч специалистов и 1700 компаний телекоминдустрии, производства программного обеспечения, аппаратных комплексов. Эксперты предлагают варианты развития отрасли в четырех направлениях: IT-кадры, господдержка, производство и «умный город»