«Мерлион» поможет ПГНИУ подготовить IT-кадры

В Прикамье ректор Пермского государственного национального исследовательского университета Игорь Макарихин и генеральный директор группы компаний «Мерлион» Дмитрий Виноградов подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора региона, начиная с этого года студентам старших курсов вуза предложат заключить договоры о целевой подготовке. Молодые люди смогут пройти практику в крупнейшей компании в сфере высоких технологий, чтобы потом быть востребованными на рынке. Успешным студентам будет выплачиваться повышенная стипендия.