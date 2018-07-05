Новым партнером школы №2099 Войковского района стал Медицинский колледж №1

Школа № 2099 в Войковском подписала соглашение о сотрудничестве с Медицинским колледжем № 1 Департамента здравоохранения Москвы

Как отмечают в школе, партнерство станет основой для развития предпрофильного образования в 8-х и 9-х классах в новом учебном году. На базе школы планируется запустить медицинские кружки. Также ребят будут готовить к чемпионатам профессионального мастерства WorldSkills Junior, ученики и педагоги будут участвовать в мероприятиях, проводимых совместно с колледжем, — семинарах, круглых столах, конкурсах, экскурсиях, фестивалях. (ео)