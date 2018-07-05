Ректор БФУ им. Канта: чтобы университеты сохранились, они должны меняться

Передовые российские вузы сегодня заметно меняются и играют все возрастающую роль в развитии современной экономики, основанной на инновациях и высоких технологиях. Какие преобразования происходят с современными университетами? Какие проблемы приходится решать при модернизации образования? Об этом корреспонденту проекта «Социальный навигатор » МИА «Россия Сегодня» рассказал ректор Балтийского федерального университета (БФУ) имени И. Канта Андрей Клемешев.

— Андрей Павлович, что такое, в вашем понимании, современный университет?

— Университеты сегодня быстро трансформируются под действием значительных перемен в сфере технологий. Они строят свои образовательные программы на последних достижениях науки, дают более разнообразное и динамичное образование, сконцентрировавшись на создании нового опыта вместо традиционной передачи опыта от одного поколения к другому. Вместе с тем, университеты не должны ограничиваться научными исследованиями и передачей знаний. Им необходимо инновационное развитие, взаимодействие с теми секторами экономики, которые реализуют самые современные технологии.

Как известно, сегодня новаторский бизнес активно выходит на передовые технологические рубежи. Частные компании осуществляют проекты в области пилотируемой космонавтики, которые еще недавно казались прерогативой государства. Конечно, масштабные исследования во всем мире проводятся при сотрудничестве университетов, государства и бизнеса, не говоря уже о международных многомиллионных проектах по созданию научных установок класса мегасайенс.

— Любой университет — достаточно инерционная система. Что нужно менять в первую очередь?

— Первая проблема, с которой сталкиваются современные университеты — кого готовить, под какие потребности экономики, общества? Важно четко понимать, какие специалисты нужны сегодня, с какими компетенциями и знаниями. Университет, безусловно, должен ориентироваться на новейшие тенденции развития экономики, промышленности. Но сложность в том, что запрос зачастую формулируют предприятия с устаревшими или «догоняющими» установками. К сожалению, нередко университеты не могут договориться о сотрудничестве с технологическими лидерами.

Нам нужно четко понимать архитектуру рынка труда будущего. Современные университеты, которые хотят участвовать в новых технологических и социально-экономических прорывах, должны ставить новые требования к направлениям и уровню научных исследований и ориентироваться на наиболее перспективные отрасли, где можно получить быстрый и значимый результат.

Задача формирования образа специалиста в тех или иных сферах — сегодня одна из ключевых. Агентство стратегических инициатив выполнило большую работу, подготовив Атлас новых профессий, и заставило нас размышлять о предстоящих переменах на рынке труда и планировать новые образовательные программы.

— В чем же состоит вторая проблема?

— Эта проблема — могут ли университеты ответить на вызовы современного мира. Ключевое значение здесь имеет фигура преподавателя. Какой он сегодня? В доцифровом обществе преподаватель был таким своеобразным сосудом знаний, которые он нес как драгоценность студентам. Но сегодня, когда прошлый опыт не является фактором успеха, нам нужен иной подход. Мы должны использовать проектный подход, учить работать в командах, развивать навыки коммуницирования.

Каким должен быть преподаватель в условиях, когда нужно создавать практико-ориентированные продукты? Кто он — тренер, консультант? Если преподаватель воспроизводит знание, которое уже заведомо устарело, то эффективнее преподавателя заменить технологиями онлайн-образования. В таких условиях я согласен с некоторыми из моих коллег, которые говорят, что иногда легче купить качественный онлайн-курс, чем искать преподавателя под новые запросы.

Сегодня лучший преподаватель — проводник в мире образования, который сумел преодолеть инерционность преподавательского стиля мышления и осознал, что нужно быть конкурентоспособным, отвечать новым потребностям студентов и уметь наладить с ними коммуникацию. Очень важно, чтобы современный университет отвечал принципам междисциплинарности.

— Речь идет о реализации научных проектов на стыке разных отраслей знания?

— Не только о них, но и об образовательных программах нового типа. Мы их назвали «гибридными». Это образовательные программы, соединяющие разные подходы: например, гуманитарное знание и цифровые технологии или материаловедение, биотехнологии и экономику. Студенты должны завершать свое обучение каким-то проектом или продуктом, созданным в команде в результате эффективной коммуникации. Только тогда мы видим получение инновационного продукта.

Сегодня изменилась и подготовка ученых. Она ведется в рамках научных проектов, когда ученые привлекают к исследованиям аспирантов, магистров и даже бакалавров — талантливую молодежь, которая потом выбирает научную стезю. Но мы не должны забывать, что наукой продолжат заниматься лишь несколько процентов выпускников, остальные пойдут в реальные сферы экономики, и там должны быть эффективными и конкурентоспособными.

Современный, сильный, университет с большим бюджетом сохраняет национальную специфику, но работает на глобальном рынке, где и старается привлекать лучших студентов, ученых, преподавателей. Это один из наиболее сильных факторов, видоизменяющих университеты во всем мире.

— Какие направления подготовки вы считаете наиболее важными для БФУ?

— При любом развитии техники мы должны заботиться о здоровье человека, поэтому 11 лет назад мы открыли в нашем университете медицинский факультет, потом институт. На специалистов-медиков всегда будет спрос, другое дело, какой будет новая модель выпускника. Будущим врачам сегодня необходимо не просто классическое медицинское образование, но и знание как современных технологий, так и достижений современной биологии. Важно развивать подготовку в области биомедицины, индивидуализированной медицины, превентивной медицины.

При этом с точки зрения медицинского образования мы и сегодня вполне конкурентоспособны среди ряда зарубежных регионов и ведем активный экспорт медицинского образования.

— Ваш университет, как и многие другие университеты региона, возник на базе педагогического института. Продолжаете ли вы готовить педагогов?

— Да, это для нас исключительно важно, и поэтому год назад мы создали педагогический институт. Дело в том, что начинать уделять внимание подготовке специалистов на студенческой скамье уже поздно. Университеты должны двигаться в школу, более того на начальную ступень, и создавать уже там условия для непрерывного образования, чтобы каждый ученик мог выбрать свою траекторию.

Американские и европейские вузы, осознавая важность человеческого капитала, пошли по пути интернационализации. Они активно рекрутируют студентов из других стран, привлекают их в свои вузы.

У нас другая ситуация, иные социально-экономические условия. Для нас важно развивать систему поддержки одаренных детей, искать и поддерживать таланты. И в этой сфере в последние годы у нас появились великолепные практики, которые производят большое впечатление на наших зарубежных партнеров.

Например, в нашем университетском технопарке мы создали детский технопарк «Кванториум». Вы бы видели, какие там замечательные условия для детской самореализации! Школьники выполняют интереснейшие высокотехнологичные проекты, мыслят нестандартно! Мы также принимаем участие в разных программах дополнительного образования — разных «малых университетах», «академиях» и так далее. Эти программы помогают школьникам войти в мир новых технологий и профессий будущего.

Мы понимаем, что мное придется изменять не только в сфере дополнительного образования, но и в школе. Мы должны будем отказаться от практики добавления новых учебных предметов как кусочков знаний — это уже из прошлого. Мы должны помочь школьникам самоопределяться в этом мире, чтобы заранее не ставить их в ситуацию догоняющих, а чтобы они росли лидерами. Огромную роль будет играть и материально-техническая база школ. Поэтому ребята с таким удовольствием идут заниматься в «Кванториум», ведь там все новое, чего иногда не скажешь о современной школе. Важно работать и в этом направлении.

— Как вы преодолеваете сложности с подготовкой современных инженеров в окружении «догоняющих» предприятий?

— Современное инженерное образование должно ориентироваться на лучшие российские и мировые образцы. Действительно, предприятия вокруг нас самые разные, далеко не все из них внедряют новые технологии, выдвигают четкие требования к подготовке кадров. На что мы должны ориентироваться?

Мы приобрели компетенции в сфере научного приборостроения, которые могут внести вклад в создание современного инженерного образования. С другой стороны, мы ищем возможности сотрудничества с компаниями, конкурентоспособными на мировом уровне, чтобы ориентироваться на них при подготовке выпускников.

— Вы готовите специалистов в гуманитарных областях?

— Да, конечно. Более того, я считаю очень важно развивать гуманитарное образование. Это осознают сегодня во всем мире. Не случайно же известная аббревиатура STEM (S — science, T — technology, E — engineering и M — mathematics) была преобразована в STEAM. Добавление нового компонента — art — предполагает междисицплинарность, основанную на гуманитарном и творческом подходе.

Некоторые новые виды деятельности, которые еще вчера были просто увлечением, подвергаются интенсивной профессионализации — например, блогерство. И пока для подготовки специалистов не хватает многих образовательных и профессиональных стандартов.

Хотелось бы отметить, что любой университет сегодня во всех перечисленных сферах пытается быть конкурентоспособным. С одной стороны, это конкуренция за одаренных студентов и преподавателей. С другой стороны, — конкуренция за возможность создать условия для развития одаренности, реализации природных задатков.

Если мы не хотим, чтобы студенты уходили после второго курса и говорили: «Мне образование не нужно, я и так могу быть успешным», университет должен развиваться не только в научно-технологическом плане, но и в плане подготовки лидеров. Должна быть создана система, когда многие могли бы развить свои способности и занять значимое место на современном рынке труда. Университет для студента должен быть высокотехнологичной платформой для старта успешной карьеры, для устойчивого роста как профессионала и личности.

В сфере высшего образования есть традиционная проблема — желание что-то быстро изменить. Можно привлекать для этого организационные и финансовые ресурсы, но любые изменения должны соответствовать пластичности человека. За год или два университет может изменить позицию в рейтинге, но насколько это свидетельствует о внутренних системных изменениях? Мы рассчитываем на долгий рост или хотим быстро что-то продемонстрировать? Но в любом случае, чтобы университеты сохранились, они должны меняться.