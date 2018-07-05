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В школе в Советске учеников не пускали на уроки без формы
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В школе в Советске учеников не пускали на уроки без формы 

Клопс.Ru 5 июля 2018
После вмешательства прокуратуры в школе Советска отменили положение, нарушавшее права учеников. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
В школе №8 учащихся не пускали на занятия, если они приходили без школьной формы. Это, указывает ведомство, не предусмотрено ни федеральным, ни региональным законом, ни типовыми требованиями к одежде учащихся.
Если же школьника не пустили по этой причине на урок, то было нарушено его право на получение образования, гарантированное Конституцией.
"В связи с выявленными нарушениями закона заместитель прокурора города Советска в адрес директора МБОУ ООШ №8 принёс протест на незаконный правовой акт, — отмечается на сайте прокуратуры. — По результатам рассмотрения протеста в правовой акт внесены изменения".
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