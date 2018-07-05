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Представители правительства Нижегородской области вручат дипломы выпускникам НИУ — филиала РАНХиГС
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Представители правительства Нижегородской области вручат дипломы выпускникам НИУ — филиала РАНХиГС 

Нижегородская правда 5 июля 2018
Фото: Нижегородская правда
фото niu.ranepa.ruПредставители правительства Нижегородской области вручат дипломы выпускникам НИУ — филиала РАНХиГС6 июля в Нижегородском институте управления — филиале РАНХиГС состоится торжественная церемония вручения дипломов выпускникам факультета среднего профессионального образования и довузовской подготовки.
В мероприятии примут участие представители органов исполнительной власти Нижегородской области: министр экологии и природных ресурсов Арсений Дряхлов, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Владимир Шахназаров, заместитель министра финансов Андрей Чечерин, начальник отдела развития информационного общества министерства информационных технологий и связи Дмитрий Данилов.
Документы об окончании Президентской академии получат 129 будущих техников-программистов и бухгалтеров. С поздравлениями и напутственными словами выступят руководство института и факультета, преподаватели и представители родительского совета. Лучшие студенты, отличившиеся за время учебы участием в научной, спортивной, творческой и общественной жизни института, будут отмечены грамотами.
В ходе торжеств также состоится вручение дипломов студентам, обучившимся по программе дополнительного профессионального образования «Экономика туризма и гостеприимства».
СПРАВКА
В этом году факультет среднего профессионального образования и довузовской подготовки НИУ — филиала РАНХиГС отмечает 15-летие с момента своего основания. За эти годы факультет выпустил более 2000 дипломированных специалистов среднего звена для народного хозяйства и государственной и муниципальной службы в сферах экономики и бухгалтерского учета, прикладной информатики.
СПО развивается в институте как первая ступень в системе непрерывной подготовки управленческих кадров. Для учащихся школ это возможность уже после 9 класса стать студентами вуза и раньше начать осваивать специальность.
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