Танцевальный линолеум укладывают в новом помещении школы искусств им. Трифонова на Пошехонском шоссе

В помещениях для уроков хореографии и музыки на Пошехонском шоссе, 21, продолжается ремонт. Для 150 юных вологжан в новом учебном году откроются новые классы. Сегодня темпы и качество работ оценили городские власти.

В новом филиале площадью 200 кв. метров откроется три учебных класса и два актовых зала. Дети от пяти лет будут учиться игре на гитаре, фортепиано и баяне, а также вокальному искусству. В хореографических классах ребята освоят три направления танца: современный, народный и классический.

Сейчас в здании проводят отделочные работы: шпаклевка и покраска стен, бетонная стяжка. В танцевальных залах укладывают специальное напольное покрытие, обеспечивающее безопасность при падении и исключающее травмы.

«Мы планируем с 1 сентября начать обучение детей. Набор из 150 человек разделится по направлениям — 30 человек на музыкальное направление и 120 — на хореографическое», — рассказала заместитель директора по административно-хозяйственной работе ДШИ № 2 им. Трифонова Людмила Лапина.

Площади в микрорайоне Бывалово школе искусств им. Трифонова передала городская администрация. Это подарок к новому учебному году для ребят микрорайона и возможность творчески развиваться в шаговой доступности от дома.

«От жителей микрорайона Бывалово нам достаточно давно стали поступать просьбы открыть в этом районе учреждение допобразования для детей. Здесь будут работать профессиональные педагоги. Сейчас в детской школе искусств им. Трифонова № 2 учится более 1200 человек. Основное здание школы расположено на улице Беляева. С сентября прошлого года открыт филиал на Окружном шоссе, 25. С отделениями на Пошехонском шоссе и на ул. Казакова, которые откроются в этом году, число воспитанников возрастет на 300 человек, — отметил заместитель начальника Управления культуры и историко-культурного наследия Вологды Александр Кочешков.

К новому учебному году откроется также дополнительный филиал школы на ул. Казакова, 13а, сейчас там завершается ремонт. Уже в августе в обновленные помещения завезут мебель, установят оборудование. 1 сентября в новые учебные классы придут дети.