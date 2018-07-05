ВолГУ вошел в мировой рейтинг университетов U-multirank 

Эксперты-составители U-multirank высоко оценили качество образовательных программ и обучения студентов.
По данным пресс-службы университета, учебное заведение занимает 336 место в списке 925 учреждений. Всего в рейтинг включено 36 российских вузов. Составители отметили высокий уровень исследовательского партнерства и совместных публикаций с промышленными предприятиями, а также максимальную вовлеченность университета в социально-экономические процессы, происходящие в регионе. Всего в системе было представлено более 10000 образовательных программ университетов из разных стран — США, Великобритании, Испании, Австрии, и других.