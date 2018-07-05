Волгоградские педагоги представят проекты на «Территории смыслов»

Молодые педагоги Волгоградской области пройдут обучение и представят свои проекты на «Территории смыслов» на Клязьме. По данным областного комитета образования, в состав делегации вошли 20 человек — учителя и вожатые образовательных учреждений, студенты педагогических организаций, блогеры и молодые журналисты. В рамках образовательной программы участники форума посетят лекции, мастер-классы, семинары, а также встретятся с предпринимателями, управленцами, звездами спорта и политики.

Отметим, 2 июля на Клязьме завершилась первая смена под названием «Новые возможности развития студенческих объединений». В ней участвовало 38 представителей студенческих клубов, профкомов и медиацентров вузов региона. Добавим, молодежный форум продлится до 12 августа. В этом году «Территория смыслов» примет 6000 человек, из которых 140 волгоградцев.