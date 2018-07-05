Школа № 1324 продолжает набор в седьмой кадетский класс

Кадетский класс школы № 1324 обучается в корпусе «Ушаковский» по адресу: улица Фрязевская, дом 7.

Школьники, получающие кадетское образование, изучают по углубленной программе математику, русский язык, иностранные языки, общественные дисциплины. В рамках базовой программы «Основы военной подготовки» кадетам преподаются воинские дисциплины, в том числе основы строевой и стрелковой подготовки, история и традиции кадетского движения в России , оказание первой помощи пострадавшим и другие специальные предметы. Во внеурочное время кадеты занимаются спортивным ориентированием, хореографией, а также изучают основы медицинских знаний.

Все учащиеся кадетского класса обеспечиваются бесплатным комплектом формы.

Вопросы по обучению в кадетском классе можно задавать заместителю директора школы Ананишневу Вячеславу Владимировичу по телефону: 8 (495) 302-30-09 и заместителю директора Лазьковой Ирине Вячеславовне по телефону: 8 (495) 302-00-57.