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В образовательном комплексе № 2072 идёт запись на курсы раннего развития дошкольников
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В образовательном комплексе № 2072 идёт запись на курсы раннего развития дошкольников 

Управа района Новогиреево 5 июля 2018
Фото: Управа района Новогиреево
Дополнительные занятия для дошкольников здесь проходят по программе «Ломоносовской школы».
Запись на курсы дополнительной подготовки для дошкольников идет уже сейчас. Программа рассчитана на период с 1 сентября по 31 мая. Обучение интегрировано в образовательный процесс дошкольных образовательных учреждений и рассчитано на детей пяти-шести лет. Педагоги будут заниматься с воспитанниками развитием речи и каллиграфией, английским языком, азами математики и развитием интеллекта. Занятия будут проходить два раза в неделю. После окончания курсов раннего развития дети смогут учиться в первом классе легко и успешно.
Запись на курсы раннего развития дошкольников будет проходить до 15 августа по адресу: улица Утренняя, дом 12.
Фото — Александр Калугин.
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