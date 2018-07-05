В образовательном комплексе № 2072 идёт запись на курсы раннего развития дошкольников 

Дополнительные занятия для дошкольников здесь проходят по программе «Ломоносовской школы».
Запись на курсы дополнительной подготовки для дошкольников идет уже сейчас. Программа рассчитана на период с 1 сентября по 31 мая. Обучение интегрировано в образовательный процесс дошкольных образовательных учреждений и рассчитано на детей пяти-шести лет. Педагоги будут заниматься с воспитанниками развитием речи и каллиграфией, английским языком, азами математики и развитием интеллекта. Занятия будут проходить два раза в неделю. После окончания курсов раннего развития дети смогут учиться в первом классе легко и успешно.
Запись на курсы раннего развития дошкольников будет проходить до 15 августа по адресу: улица Утренняя, дом 12.
Фото — Александр Калугин.