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Три выпускника школы №2088 в Текстильщиках набрали по 100 баллов на ЕГЭ
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Три выпускника школы №2088 в Текстильщиках набрали по 100 баллов на ЕГЭ 

Управа района Текстильщики 5 июля 2018
Фото: Управа района Текстильщики
Трое воспитанников школы №2088, которая расположена в районе Текстильщики, набрали по 100 баллов на едином государственном экзамене. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Поздравляем выпускников школы — Марию, Александру и Елисея, набравших максимальные 100 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку. Это достойное окончание последнего школьного года. Ребята своим упорством доказали, что достижение целей им по плечу. Хотелось бы пожелать, чтобы в будущем у них были легкие дороги и новые победы, — добавил представитель школы.
Напомним, что школа №2088 находится по адресу Волжский бульвар, дом 6, корпус 3. (мю)
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