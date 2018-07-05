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Александр Дрозденко поздравил выпускников Академии Генеральной прокуратуры РФ
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Александр Дрозденко поздравил выпускников Академии Генеральной прокуратуры РФ 

Ivyborg.ru 5 июля 2018
Фото: Ivyborg.ru
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лично присутствовал на вручении дипломов выпускникам Санкт-Петербургского юридического института Университета прокуратуры РФ.
Особо отличившиеся выпускники ВУЗа получили из рук Александра Дрозденко поощрения от правительства Ленобласти. Ими стали: Мария Афанасьева, Дарья Жуйкова, Владислав Кичкинев и Виктория Романюк.
В 2018 году Санкт-Петербургский юридический институт Университета прокуратуры России по программам бакалавриата и магистратуры закончили 130 молодых специалистов, которых пришли поздравить ректор университета Оксана Капинус, заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Олег Логунов, заместитель генерального прокурора РФ Александр Гуцан, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, прокуроры Ленинградской области и Санкт-Петербурга Борис Марков и Сергей Литвиненко.
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