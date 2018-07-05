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Школьникам из Советска разрешили приходить на уроки без школьной формы
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Школьникам из Советска разрешили приходить на уроки без школьной формы 

АиФ 5 июля 2018
Фото: АиФ
Прокуратура оспорила запрет директора школы в Советске приходить на занятия «не по форме». Подробности рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
На официальном сайте учебного учреждения был размещено Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся. По нему учеников без школьной формы на занятия не допускали (происходило ли так на самом деле — не сообщается).
«Ни федеральным законом, ни типовыми требованиями к одежде обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, на территории Калининградской области, не предусмотрено, что без школьной формы школьники на занятия не допускаются», — говорят в прокуратуре.
Администрация школы уже внесла правки в спорный правовой акт.
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