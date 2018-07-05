Школьникам из Советска разрешили приходить на уроки без школьной формы

Прокуратура оспорила запрет директора школы в Советске приходить на занятия «не по форме». Подробности рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На официальном сайте учебного учреждения был размещено Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся. По нему учеников без школьной формы на занятия не допускали (происходило ли так на самом деле — не сообщается).

«Ни федеральным законом, ни типовыми требованиями к одежде обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, на территории Калининградской области , не предусмотрено, что без школьной формы школьники на занятия не допускаются», — говорят в прокуратуре.

Администрация школы уже внесла правки в спорный правовой акт.