В свердловском лагере отравились восемь детей

В летнем загородном лагере «Медная горка» в Верхней Пышме отравились восемь детей. Их госпитализировали с предварительным диагнозом «кишечная инфекция невыясненной этиологии», пишет местный портал «ГрифонИнфо».

Отдыхающие обратились в медпункт лагеря в ночь на 5 июля: они пожаловались на тошноту и рвоту. Сейчас медики исследуют анализы больных. Под наблюдением врачей дети пробудут 2-3 дня.