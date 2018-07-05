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В свердловском лагере отравились восемь детей
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В свердловском лагере отравились восемь детей 

Уралинформбюро 5 июля 2018
Фото: Уралинформбюро
В летнем загородном лагере «Медная горка» в Верхней Пышме отравились восемь детей. Их госпитализировали с предварительным диагнозом «кишечная инфекция невыясненной этиологии», пишет местный портал «ГрифонИнфо».
Отдыхающие обратились в медпункт лагеря в ночь на 5 июля: они пожаловались на тошноту и рвоту. Сейчас медики исследуют анализы больных. Под наблюдением врачей дети пробудут 2-3 дня.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, по факту ухудшения самочувствия детей начата доследственная проверка. Также в дело вступил Роспотребнадзор: специалисты ведомства обработают пищеблок и спальные помещения в лагере.
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