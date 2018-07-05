Расписание занятий на площадке Радуга опубликовали на сайте школы №2073

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Расписание кружков, который пройдут на образовательной площадке «Радуга», опубликовали на сайте школы №2073. Об этом стало известно 3 июля.

Занятия «Волшебные палочки», «Каляка-маляка», «Речецвестик» начались в июне и продолжатся до 17 июля. Это первый период проведения кружков. С 18 июля по 31 августа начнется второй этап. Кроме этого, для детей проведут занятия «Колокольчик» и «Шашки — это интересно». Активности пройдут в течение августа и июля.

Более подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте школы №2073.