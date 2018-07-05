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В школе №281 провели профилактическое мероприятие антинаркотической направленности
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В школе №281 провели профилактическое мероприятие антинаркотической направленности 

Управа района Бабушкинский 5 июля 2018
Фото: Управа района Бабушкинский
Для 2 и 3 отрядов летней смены «Радужное лето» школы № 281 было проведено профилактическое мероприятие антинаркотической направленности. Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
«КДН и ЗП Бабушкинского района совместно с ОНК УВД по СВАО провели профилактическое мероприятие антинаркотической направленности, приуроченное ко дню борьбы с наркоманией. Ребятам был показан тематический видеофильм «Тайна едкого дыма», а также по итогам мероприятия дети решили тематический кроссворд и получили памятные подарки», — говорится в сообщении.
Напомним, что в школе № 281 регулярно проходят тематические мероприятия для детей. (ео)
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